شكرا لقرائتكم خبر عن القمع فى تركيا يصل لمستويات غير مسبوقة.. محام تركي ترافع عن مُتهم بإهانة أردوغان فوجهت له التهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن محامٍ في تركيا فوجئ برفع دعوى قضائية ضده بإهانة أردوغان، بعد قيامه بإعداد مذكرة طعن على قرار صادر في حق موكله المتهم بإهانة رئيس تركيا، قبل أن يصدر حتى حكم فى القضية التي ترافع بها.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الدعوى القضائية رفعت بناءً على بلاغ من المديرية العامة للشئون القانونية التابعة لوزارة العدل.

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وتابعت صحيفة زمان: المحامي قال في مذكرة دفاعه عن موكله: لقد ظهرت العديد من التسجيلات حول تصفير إخفاء ملايين الليرات الخاصة بوقائع الفساد متوط فيها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، والذي يعتبر مسؤولًا عن كل فساد وخروج عن القانون يحدث في البلاد، وموكلي والمتهمون قاموا بالاعتراض الديمقراطي على هذا الفساد. واستخدموا للافتات في هذا الاعتراض وهو رد فعل طبيعي.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الشهر الماضي، أصدرت 12 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بيانًا مشتركًا يشجب عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين، حيص أكد البيان على أن المحامين في تركيا يتعرضون لهجوم ممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون للاعتداء والانتهاكات بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.