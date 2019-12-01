العربية: روسيا تنشر قواتها فى "عامودة وتل تمر وعين عيسى" بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت روسيا قواتها في عامودة وتل تمر وعين عيسى بسوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وأعلن قائد قوات روسيا الديموقراطية" قسد" الاتفاق على نشر القوات الروسية في عامودا وتل تمر وعين عيسى شمال شرق سوريا

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