الضفة الغربية.. الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في رام الله

أيسر العيس/ الخليج 365

احتفل مئات الفلسطينيين، مساء الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور شخصيات رسمية ورجال دين، والمئات من المسيحيين والمحتفلين.

ونصبت شجرة الميلاد قرب بلدية رام الله، كما أطلقت الألعاب النارية في سماء المدينة، احتفالا بهذه المناسبة.

وفي كلمته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية "فلسطين كانت نقطة الالتقاء بين نبينا محمد وسيدنا المسيح، ووحدتنا الوطنية تكتمل عندما نرى أهلنا المسيحيين في غزة يشاركوننا احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم".

Advertisements

وأردف "للذين يعتقدون أن الفلسطيني يبحث عن سلام اقتصادي، نقول إن الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، بل يعلم علم اليقين ما قاله السيد المسيح أنه ليس بالخبز وحده يحيا فقط، بل نريد العيش بعزة نفس وكرامة وليس العيش بذل تحت الاحتلال البغيض".

والسبت، احتفل المئات في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة بإضاءة شجرة عيد الميلاد.

وتعد إضاءة الشجرة إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد لهذا العام.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.