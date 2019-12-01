ليبيا.. 12 ديسمبر موعدا لإعادة تشغيل مطار معتيقية

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365
حددت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موعدا لإعادة تشغيل مطار معتيقية الدولي بعد توقف استمر نحو 3 أشهر.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات عبر فيسبوك.
وقالت الوزارة إنه تم عقد اجتماع بمطار معيتيقة الدولي، برئاسة وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب.
وأضافت أن الاجتماع بحث آخر مستجدات المشاريع المنفذة بالمطار، وإعادة استئناف الحركة الجوية، وتم الاتفاق على إعادة تفعيل المطار بدءً من 12 ديسمبر المقبل.
وأشار البيان أن شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية (حكوميتان) ستستأنفان رحلاتهما بدءً من التاريخ المحدد، أما باقي الشركات الناقلة ستباشر العمل تباعاً وبشكل تدريجي.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات في طرابلس إغلاق مطار معيتيقة ونقل جميع الرحلات لمطار مصراته (شرق طرابلس)، بعد تعرض الأول لقصف صاروخي متكرر من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
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