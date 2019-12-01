تونس .. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحافلة السياحية إلى 24

تونس / عادل الثابتي/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس، الأحد، إلى 24 قتيلاً و18 جريحاً، وفق مصدر رسمي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مسؤول لم تسمه بخلية الأزمة التي شكلتها وزارة الصحة.

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وأضاف المصدر أن الوزارة حولت المصابين إلى بعض مستشفيات العاصمة ومن بينها شارل نيكول والرابطة إلى جانب مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس ومستشفى القصاب بمنوبة (شمال).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدّاخلية، "مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين، إثر انقلاب حافلة سياحية تابعة لإحدى وكلات السفر الخاصة، في مجرى واد شمال غربي البلاد، بعد تجاوزها لحاجز حديدي".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت الخليج 365 نسخة منه.ولم تذكر وزارتا الصحة والداخلية جنسيات الضحايا، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن الحافلة كانت تقل مواطنين تونسيين كانوا في رحلة ترفيهيّة إلى مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة شمال غربي البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.