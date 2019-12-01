القحطاني يتفوق على الأخطبوط في تحدي الاعتزال

صحيفة الخليج الالكترونية

كسب ياسر القحطاني نجم وقائد فريق الهلال السابق، تحديه مع زميله الحارس الأسطوري محمد الدعيع، بالتسجيل في مرماه، في حفل اعتزال الكاسر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض، بين فريق الهلال المتوج بلقب دوري أبطال آسيا وفريق ياسر القحطاني المطعم بنجوم سعودية وعالمية شهيرة، وسط أجواء رائعة بمحيط الرعب.

وتحدى الدعيع الملقب بالأخطبوط، زميله ياسر القحطاني قبل المباراة، إذ أكد أن الأخير لن يتمكن من تسجيل أي هدف بمرماه في مباراة اعتزاله، وأكد ثقته بكسب التحدي الليلة.

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ولم يستطع الكاسر التسجيل بشباك الدعيع في البداية، وبالأخص حينما تلقى تمريرة حريرية من الكاميروني صامويل إيتو وانفرد به ولكن الحارس الأسطوري أبعد كرته لضربة ركنية، وسط حديث من الدعيع بأنه لن يسجل بشباكه.

لكن ياسر القحطاني سرعان ما نجح في التفوق على الدعيع، وكسب التحدي بتسجيله هدفا رائعا بالدقيقة 26، بتسديدة قوية بيمناه على يمين الدعيع بعد تمريرة من الإيطالي فرانشيسكو توتي.

وبعد الهدف ذهب القحطاني للدعيع ليؤكد فوزه بالتحدي ويقبل رأسه، وسط ابتسامة من ثنائي الزعيم السابق، وفرحة كبيرة من الجميع بهدف الكاسر في ليلة اعتزاله.