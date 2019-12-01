ليستر يعبر مطب إيفرتون ويواصل ملاحقة ليفربول

صحيفة الخليج الالكترونية

قلب ليستر سيتي تأخره أمام ضيفه إيفرتون إلى فوز 2 / 1 اليوم الأحد، في المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي، ليواصل مطاردته لليفربول على صدارة الترتيب.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز 17.

وتقدم ريشارليسون لإيفرتون في الدقيقة 23، وتعادل جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة 68، قبل أن يسجل كليتشي إيهناتشو هدف الفوز لليستر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.