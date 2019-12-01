22 قتيلاً في انقلاب حافلة سياحية بباجة شمال غربي تونس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الداخلية، وفاة 22 شخصاً وإصابة 21 آخرين، في انقلاب حافلة، اليوم الأحد، على مستوى منطقة “عين السنوسي” ولاية باجة، كانت تقل 43 شخصاً في إطار رحلة سياحية من تونس العاصمة إلى عين دراهم، الواقعة شمال غربي تونس، قرب الحدود مع الجزائر.

ويعتبر هذا الحادث المروع الذي هزّ التونسيين، من أكبر الحوادث المرورية التي تشهدها تونس منذ سنوات، من حيث عدد الضحايا الذين يتوقع أن يكون من بينهم أطفال وشبّان.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية، فإنّ الحافلة انقلبت في مجرى وادٍ بعد تجاوزها حاجزا حديديا، حيث أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث، تحطمّ الحافلة بالكامل، وانتشار الجثث حولها، كما أعلنت مستشفيات منطقة الشمال الغربي الطوارئ لاستقبال الجرحى، وكذلك وحدات الحماية المدنية التي تدخلت للإنقاذ.