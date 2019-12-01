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مانشستر يونايتد يواصل ترنحه بالتعادل مع أستون فيلا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

واصل مانشستر يونايتد ترنحه، وسقط في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا (2-2) مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42) بالخطأ في مرماه، وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفيلانز.

ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولم يحقق مان يونايتد الفوز في آخر 3 مباريات بجميع البطولات حيث تعادل مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا بالبريميرليج، إلى جانب الخسارة من أستانا بالدوري الأوروبي.

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