السعودية بطلة الخليج لكرة السلة

صحيفة الخليج الالكترونية

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم الأحد، بلقب البطولة الخليجية الـ16، بعد فوزه على الكويت صاحبة الأرض (92-85)، في ختام المنافسات.

وبذلك، أضاف المنتخب السعودي اللقب الخليجي، إلى اللقب العربي الذي حققه هذا العام.

وقدم الأخضر أداءً رائعًا في المباراة، أكد به أحقيته بالتتويج، رغم الضغط الجماهيري.

واستطاع المنتخب السعودي، فرض سيطرته على المباراة من البداية، ولم يتح للمنتخب الكويتي الفرصة، وأضعف من قدرته على استخدام السرعة والتصويبات الثلاثية.