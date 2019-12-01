شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صحى كويتى: التدخين يستهلك 1.55% من ناتج الدخل القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أحمد الشطى، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبرنامج الوطنى الكويتى لمكافحة التدخين، اليوم الأحد، من ارتفاع معدلات التدخين، مطالبا بتدابير للحد من استهلاكه، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الشطى، خلال كلمته فى افتتاح ورشة عمل لعلاج إدمان النيكوتين، أن الانتشار الكبير لاستهلاك التبغ يستدعى اتخاذ تدابير عديدة للحد من معدلات استهلاكه المرتفعة، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الاستهلاك، لكن بعض الدراسات تحذر من ارتفاع المعدل بين البالغين واليافعين دون احتساب معدل مدخنى السجائر الإلكترونية التى باتت اليوم منتشرة بشكل واضح.

وتابع الشطى، أن المعدلات المرتفعة تستوجب التدخل الجاد للسيطرة على انتشار التدخين حيث لا يخفى العبء الكبير للتدخين بكل صوره وأشكاله على الصحة العامة وعلى خدمات الوزارة.

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وأفاد الشطى، بأنه فى الدول عالية الدخل مثل الكويت يستهلك التبغ من 6% الى %18 من الرعاية الصحية باعتباره من أهم أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.