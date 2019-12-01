شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على 5 إرهابيين خلال شهر نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الجزائري خلال شهر نوفمبر الماضي من القضاء على خمسة إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين والقبض على 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
وبحسب الحصيلة العملياتية التي أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية اليوم فقد تم خلال نفس الفترة، العثور على جثة لإرهابي وتدمير 26 مخبأ وورشة للإرهابيين.
وأضافت الحصيلة أنه تم ضبط عدد من أسلحة المتمثلة في قاذف صاروخيRPG7 و 7 بنادق آلية من طراز كلاشينكوف و2 مسدس آلي و44 بندقية و5 طائرات دون طيار، بالإضافة إلى 3758 طلقة من مختلف العيارات و43 قنبلة تقليدية الصنع و78,66 كيلوجرام من المواد المتفجرة.
وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط 183 مهاجرا غير شرعي، مع إحباط 52 محاولة، فضلا عن إنقاذ 22 شخصا.
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