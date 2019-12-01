الرياض تحتضن القمة الخليجية المقبلة









اسماء السيد - دبي: أعلن الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الرياض يوم 10 ديسمبر.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، إن القادة سيبحثون التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

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وكان رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، قد أكد في تصريح صحافي، أنه يجب أن تكون علاقة إيران بجوارها طبيعية لتقبل مبادراتها.

وأوضح رئيس الوزراء الكويتي حول مبادرة هرمز الإيرانية، أن "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى، منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً أنه "من أجل إيجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة".

وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في التاسع من ديسمبر 2018.