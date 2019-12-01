الأمير محمد بن سلمان يغادر الإمارات









اسماء السيد - أبوظبي: غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام بطولة العالم للفورمولا 1

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وقبل ذلك، شهد ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وحضر السباق رؤساء وفود عدد من الدول. وكان الشيخ محمد بن راشد قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبوظبي، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.