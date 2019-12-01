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رئيس الإمارات ونائبه يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطنى للبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، من ملوك و رؤساء و أمراء الدول الشقيقة والصديقة.

 

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كما تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 .

 

 

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