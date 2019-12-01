شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية فى أقل من أسبوع ..حرق قنصلية إيران بمدينة النجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان مجلس النواب العراقي، وافق اليوم الأحد، على استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من منصبه، ومجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.
كما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فوراً إلى محافظتي النجف وذي قار، وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن حكومة عبد المهدي تحولت لتصريف الأعمال، وإنها ستبقى 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة، مشيراً إلى أن كتلة سائرون تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الأسبوع الماضي أعلنوا تنديدهم وإدانة شديدة لما وصفته بـ"الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في النجف من قبل محتجين.
وقالت الوزارة في بيان لها ، "تدين وزارة الخارجيّة بأشدّ الإدانة ما تعرضت له قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في النجف الأشرف من اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مدننا العراقيّة".
فيما ردت الخارجية الإيرانية بتحميل الحكومة العراقية مسئولة عن حماية قنصلية إيران بمدينة النجف،وأستنكرت بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية".
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