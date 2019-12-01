للمرة الثانية فى أقل من أسبوع ..حرق قنصلية إيران بمدينة النجف العراقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتأتى هذه التحركات لإشعال مقر القنصلية الإيرانية فى النجف لتكون المرة الثانية فى أقل من أسبوع، حيث أن متحجين قاموا بإضرام النيران مساء الأربعاء الماضى في القنصلية الإيرانية بالمحافظة جنوب العراق.

وكان مجلس النواب العراقي، وافق اليوم الأحد، على استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من منصبه، ومجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.

كما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فوراً إلى محافظتي النجف وذي قار، وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن حكومة عبد المهدي تحولت لتصريف الأعمال، وإنها ستبقى 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة، مشيراً إلى أن كتلة سائرون تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة الجديدة.

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