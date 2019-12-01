شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق 13 ألف و528 كويتية خلال 9 سنوات و2018 الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حكومى كويتى، أن إجمالى عدد حالات الطلاق التى وقعت بين المقيمين المتزوجين من الكويتيات والكويتيين المتزوجين من مقيمات خلال السنوات التسع الماضية ، بلغ 13 ألف و528 حالة منها 5070 لحالات طلاق نفذها مقيمون ضد كويتيات بمعدل سنوى لا يقل عن 380 حالة.

وبحسب التقرير الإحصائى، فإن عام 2018 سجل أعلى حالات الطلاق بين المقيمين والكويتيات بإجمالى 587 حالة، فى حين كان الأقل خلال السنوات التسع الأخيرة، هو العام 2009 بـ 382 حالة طلاق، وأن إجمالى حالات الطلاق المسجلة تمت قبل انتهاء عام على الزواج.

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وكشف التقرير أن حالات الزواج السنوية للمقيمين من الكويتيات بلغ خلال ذات المدة الإحصائية الواردة فى التقرير 8880 حالة زواج فى حين أن حالات الطلاق مثلت منها 57%، وذلك قبل مرور عام من الزواج.

وبشأن حالات زواج وطلاق الكويتيين ممن تزوجوا مقيميات فى البلاد، لفتت الإحصائية أن هناك 23 ألف و251 كويتيا تزوجوا مقيميات فى تسع سنوات.

وأشارت الإحصائية، إلى أن إجمالى حالات الطلاق التى وقعت بين الكويتين والمقيمات بلغت 8458 حالة مايمثل 36% من إجمالى حالات الزواج، وبلغ متوسط حالات زواج الكويتيون من المقيميات فى السنة 2300 حالة فى حين لم تقل حالات الطلاق خلال اقل من سنة زواج عن 730 حالة سنويا.