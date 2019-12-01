شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة إسرائيل تعطى الضوء الأخضر لبناء حى استيطانى جديد فى قلب مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، إن "وزير الدفاع بينيت، وافق على البدء في التخطيط لبناء حي يهودي آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل".

وأضافت القناة، بأن "الحي اليهودي الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي (أبراهام أفينو) وبالتالي مضاعفة عدد اليهود في المدينة".

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وقالت القناة بأنه "سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية، وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها".