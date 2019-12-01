شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام يصل الكويت فى زيارة رسمية..وتوقعات بحضوره "محارب الصحراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأمير وليام دوق كامبريدج، الكويت ، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام هى الأولى من نوعها ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.

وكان في استقبال الأمير وليم، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتى، الشيخ علي جراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري ، رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وكشفت مصادر أنه رغم وصول الأمير ويليام إلى البلاد ، إلا أن البرنامج الرسمي للزيارة سيبدأ غدا الاثنين، مضيفا أن الزيارة تأتي في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.

وذكرت جريدة الأنباء الكويتية، أن الأمير ويليام، سيناقش مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما، موضحة أن دوق كامبريدج سيحضر التمرين العسكري المشترك «محارب الصحراء»، كما سيقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.

وتعكس زيارة الأمير ويليام عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا ، والكويت والتي تمتد إلى نحو 200 عام وتتطور بشكل ملحوظ يصب في صالح البلدين الصديقين.

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وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية زيارات لملكة بريطانيا وعدد من أبنائها إلى الكويت كانت أولاها زيارة الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في 12 فبراير عام 1979 تلبية لدعوة رسمية من المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

أما الأميرة آن ابنة الملكة اليزابيث، فقد زارت الكويت 3 مرات كانت أولاها في 17 فبراير عام 1987 والثانية كانت في 5 ديسمبر عام 1991 في حين كانت الزيارة الثالثة في 15 نوفمبر عام 1995.

أما ولي عهد بريطانيا الأمير تشالز فقد كانت أولى زياراته إلى الكويت في 12 مارس عام 1989 وكانت زيارته الثانية في 9 نوفمبر 1993.

وكانت الزيارة الثالثة للأمير تشالز في 21 فبراير عام 1997، فيما كانت الزيارة الرابعة في 17 يناير عام 2006 لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد.

كما زار الأمير تشالز ترافقه زوجته دوقة كرونويل كاميلا البلاد في 19 فبراير عام 2007 لمدة ثلاثة أيام عقد خلالها محادثات مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، استهدفت تعزيز العلاقات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.