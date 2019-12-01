شكرا لقرائتكم خبر عن النزاهة الوطنية تؤكد وجود مخالفات جسيمة فى انتخابات اتحاد طلبة الكويت بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، فى بيان رسمى، أنها رصدت مخالفات جسيمة فى انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الممارسات التخريبية والاجواء المشحونة تسببت فى تشويه صورة الطلبة الكويتيين فى الخارج.

واتهمت الجمعية بشكل صريح قائمة "المستقبل الطلابى" بتخريب العملية الانتخابية لانتخابات اتحاد طلبة الكويت بأمريكا، مشيرة إلى أن أعضاء القائمة قاموا بممارسات غير حضارية ومخالفات جسيمة، موضحة أن مندوبى القائمة بلجنة مواليد 1999 ولجان أخرى قاموا بتمزيق الكشوف الرسمية المعمول فيها لسير الانتخابات.

ووفقا لموقع "القبس الإليكترونى" الكويتى، كشفت الجمعية التى شاركت بالإشراف على الاقتراع الطلابى، أنها وجدت انحيازاً من الهيئة التنفيذية فى العملية الانتخابية للهيئة الإدارية لاتحاد طلبة الكويت بأمريكا لـلمخربين، وطالبت وزارة التعليم العالى بتحمل مسؤوليتها، وتشكيل لجنة تتولى إدارة نشاط طلبة الكویت بالولايات المتحدة لحين عقد انتخابات نزيهة.



بيان جمعية النزاهة

وفيما يلى التقرير الكامل لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية حول انتخابات الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت بأميركا: تم تسجيل مخالفات جسيمة فى إدارة الانتخابات ارتكبتها الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطنى لطلبة الكويت والمندوبين المعتمدين لقائمة المستقبل الطلابى ممثلة بالآتي:

1- تأخير بدء الانتخابات عن موعدها لثلاث ساعات متواصلة بحجة انتظار اعتماد قائمة المستقبل الطلابى لكشف الناخبين، وهو مخالف لدستور الاتحاد ولائحة انتخابات الفروع، حيث لا يتطلب اعتماد أى من القوائم للكشوف مع حق القائمة الطلابية بتسجيل ملاحظاتها إن وجدت فى محضر لجنة الاقتراع.

2- قيام مندوبين قائمة المستقبل الطلابى بلجنة مواليد 1999 ولجان أخرى بتمزيق الكشوف الرسمية المعمول فيها لسير الانتخابات مما تسبب فى ارباك التصويت، كما قام عدد من مندوبى نفس القائمة باقتحام قاعات الاقتراع وتمزيق أوراق الاقتراع وتعر ض بعض الصناديق لأضرار.

3- قامت الهيئة التنفيذية بمصادرة الصناديق دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق النزاهة فى التعامل معها، حيث أن هذا الاجراء يتطلب مشاركة ممثل واحد على الأقل من كل قائمة والاتفاق على إيداع الصناديق فى مكان محايد بطريقة تضمن عدم العبث بها.

4- أعلنت الهيئة التنفيذية الغاء الانتخابات، وأعطت لنفسها حق تعيين هيئة إدارية تدير الاتحاد فرع أمريكا.

5- وجود أجواء مشحونة وتخريبية وهتافات غير حضارية تشوه صورة طلبة الكويت فى الخارج.

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إن الممارسات الغير حضارية والمخالفات الجسيمة لقائمة مستقبل الطلابى والقرار الغير عادل واللاقانونى للهيئة التنفيذية، يدعونا بصفتنا جمعية معنية بالنزاهة شاركت بمراقبة الانتخابات إلى تقرير الآتى:

1- إن الممارسات التخريبية والأجواء المشحونة تسببت فى تشويه صورة الطلبة الكويتيين فى الخارج ويتطلب من وزارة التعليم العالى تحمل مسؤولياتها للتدخل.

2- إن قرار إلغاء الانتخابات باطل لصدروه بشكل ارتجالى من عضو فى الهيئة التنفيذية ولم يصدر من اجتماع رسمى للهيئة التنفيذية بنصاب قانونى.

3- إن قرار الهيئة التنفيذية بإلغاء الانتخابات يمثل نجاحا للأعمال التخريبية لقائمة لمستقبل الطلابى، وفى نفس الوقت يمثل فشلا ذريع للهيئة التنفيذية فى إدارة الانتخابات.

4- إن قرار الهيئة التنفيذية بتعيين هيئة إدارية تتولى إدارة شئون اتحاد الطلبة ًفرع أمريكا يمثل اعتداءً صارخا على إرادة طلبة الكويت فى الولايات المتحدة.

5- إن الوقائع تكشف الخلل الكبير الناتج من إسناد الإشراف على اتحادات طلبة الكويت فى الخارج الى جهة غير مشهرة خارجة عن القانون الكويتى ممثلة بالهيئة التنفيذية للاتحاد وغير خاضعة لأشراف أو رقابة أى من الجهات الرقابية أو وزارت الدولة فى الكويت.

6- إن تخريب الانتخابات وإلغاءها تسبب بأضرار كبيرة للطلبة وأولياء أمورهم الذين تكبدوا مشقة السفر كما هو هدر للأموال التى صرفها الطلبة وصرفتها وزارة التعليم العالى لضمان نجاح انتخابات الاتحاد.

7- نطالب وزارة التعليم العالى لتشكيل لجنة تتولى إدارة نشاط طلبة الكويت فى الولايات المتحدة الأمريكية، لحين عقد انتخابات نزيهة وعادلة تحت إشرافها.

8- نطالب وزارة التعليم العالى القيام بمسئولياتها للتصدى لإصلاح أوضاع الاتحادات الطلابية فى الخارج وإصدار لوائح تنظمها بقرارات وزارية لتكون تحت مظلة وإشراف الوزارة.