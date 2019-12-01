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محمد بن سلمان يغادر الإمارات بعد زيارة استغرقت عدة أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وداع محمد بن سلمان لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

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كما كان في وداعه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني .

 

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