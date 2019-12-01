شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يغادر الإمارات بعد زيارة استغرقت عدة أيام والان مع تفاصيل الخبر
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وداع محمد بن سلمان لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
كما كان في وداعه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني .
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