شكرا لقرائتكم خبر عن صحف بحرينية.. مشاركة ناصر بن حمد فى سباق الآيرون مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التوقعات إلى مشاركة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدى والتى تنظمها مملكة البحرين فى 7 من ديسمبر الجارى.

ووفقا لما نشرته جريدة الأيام البحرينية، أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة "تعد بطولة الشرق الأوسط من البطولات الهامة التي تقام على أرض المملكة والتي تساهم في دعم توجهات المملكة نحو صناعة الرياضة والترفيه الرياضي , و جعل البحرين وجهة مفضلة لإقامة الفعاليات الرياضية على أرضها بالإضافة الى كونها عاصمة الشباب والرياضة والتي تساهم في استقطاب الجماهير وتسليط الضوء على مملكة البحرين ومنجزاتها الحضارية والتنموية في مختلف المجالات".

وتعتبر بطولة الرجل الحديدي الدولية بالبحرين حدثا مهما يستقطب عددا من الرياضيين المحليين والعرب والأجانب المحترفين والهواة، حيث تشكل أرض البحرين مكانا للتنافس بين المشاركين الذين يتطلعون إلى تحقيق نتائج متقدمة ومستويات مشرفة، ويرفعون راية التحدي لكون البطولة تتميز بروح تنافسية مغايرة.

مية التواجد فى البطولات

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وأضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " تأتي مشاركة أبطال العالم في البطولة انطلاقا من ايمانهم العميق بأهمية التواجد في البطولات التي تقام على أرض مملكة البحرين ودعمها بصورة متميزة والسعي الى أن تكون ناجحة في جميع المقاييس والعمل على الارتقاء بها كون البحرين باتت حاليا موطنا لرياضة الترايثلون في الشرق الاوسط وأضحت تستقطب من خلال بطولة الشرق الأوسط العديد من اللاعبين المتميزين في رياضة الترايثلون وابطالها والذين يتنافسون على لقب البطولة الأفضل في الشرق الاوسط".

وبين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "نرى اهتمام كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة عبر التدريبات اليومية للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط والتي نتطلع من خلالها مشاهدة المنافسة القوية بين المشاركين والتنافس القوي على المراكز المتقدمة والعمل على تعزيز مكانة البطولة في مملكة البحرين بصورة مستمرة".

تحدي جديد

وسيكون الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمام تحدي جديد في تاريخه وسيسعى الى اضافة انجاز جديد لسموه ويؤكد مكانته العالمية في رياضة الترايثلون ومقارعة سموه لأبطالها بعد ان حقق إنجازات رائدة في فترة زمنية قياسية جدا.

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تاريخ ناصع بالانجازات

وكان الظهور الأول الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في رياضة الترايثلون خارجيا في بطولة الرجل الحديدي بالعاصمة الألمانية برلين والتي شارك فيها سموه بجانب نخبة من ابطال العالم ورغم حداثة المشاركات الخارجية الا أنه تمكن من قطع مسافة السباحة في 40:15 دقيقة والدراجات في 02:41:27 ساعة والجري في 01:39:24 وحقق المركز 27 على فئته العمرية (25-29) بعد ان قطع مسافة المسابقات الثلاث البالغة 133 كيلومتر في زمن 05:06:27 ساعة.

وجاءت نتيجة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الظهور الأول مشرفة جدا وقوية الأمر الذي جعل من الصحافة الألمانية تتغنى بالإنجاز الذي حققه في البطولة التي شارك فيها نخبة من الابطال إضافة الى تحقيق بعد الرجل الحديدي مباشرة لبطولة ديلنجن للقدرة.

ولم تتوقف طموحات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بل تجاوز انجاز ألمانيا ووصل الى بطولة العالم في فلوريدا، اذ دخل متسلحا بالخبرة التي اكتسبها وبالتدريبات التي خضع لها ليتمكن من قطع مسافة السباحة في 01:06:47 ساعة والدراجات في 05:02:37 والجري في 04:08:05 ساعة والزمن الكلي 10:27:31 وفي المركز الـ18 على فئته العمرية من 25 – 29 عام بين مشاركة 102 مشارك.

وبالنظر الى النتيجة التي حققها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فإنها تدل دلالة واضحة على التطور النوعي والمتصاعد في الجانب الفني وهو الامر الذي كشفته بطولة برلين وبطولة فلوريدا.

وفي محطة أخرى بجنوب شرق اسيا وتحديدا بالفلبين مع نخبة من الابطال العالميين حقق الشيخ ناصر بن حمد في هذه البطولة إنجازا نوعيا جديدا بحقيق سموه للمركز الثالث على مستوى البطولة بعد أن قطع مسافة السباحة 00:33:40 دقيقة والدراجات 03:20:22 ساعة والجري بزمن 01:36:07 وحقق المركز الثالث بإجمالي الزمن 05:33:02 ساعة.

ونثر في جنوب أفريقيا ابداعاته المتميزة في رياضة الترايثلون عندما سطر أروع الإنجازات في هذا المحفل العالمي الكبير بتحقيقه المركز السادس على فئته بإجمالي الزمن10:26:56 ساعات بعد أن تمكن من قطع السباحة لمسافة 3.80 كيلومتر في زمن وقدره 01:05:35 ساعة والدراجات الهوائية مسافة 90 كيلومتر في 05:43:34 ساعة ثم الجري قطع المسافة 42 كيلومتر في زمن 03:31:58 ساعات.

وواصل الشيخ ناصر بن حمد رحلة الحصاد المتميزة مع موقع آخر في ولاية نيويورك بسباق سيراكيوس وسط منافسة القوية مع الابطال العالميين حيث تمكن سموه من تحقيق زمن قياسي في البطولة وذلك بعد تجاوز السباق بزمن 4:42:10 وذلك في المشاركة الخامسة لسموه في بطولات الترايثلون الخارجي حيث السباحة: 00:31:56 الدراجات 02:32:47 ساعة والجري: 01:33:13 ساعة.

ووضع في سباق هنغاريا هدفا واضحاً له وهو تحقيق المراكز المتقدمة وتحطيم الأرقام التي حققها في البطولات السابقة وبالفعل تمكن من تحطيم رقمه السابق في منافسات بطولات الرجل الحديدي وذلك حينما تمكن من اجتياز مراحل بطولة بودابست بزمن 04:30:38 ساعة وتحقيقه للمركز الثامن حيث مسافة السباحة والبالغة 1.9 كيلومتر في زمن 28:57 دقيقة، فيما اجتاز سموه منافسات الدراجات والبالغة 90 كيلومتر بنجاح مسجلا 02:28:21 ساعة اما منافسات الجري 21.1 كيلومتر فتمكن سموه من تخطيها بزمن 01:29:02 ساعة.