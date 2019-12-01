شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الطلابية: لن نسمح باختطاف اتحاد طلبة الكويت بأمريكا من قوى الظلام الرجعية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت القائمة حسبما نقلت جريدة القبس الكويتية ، أن مناديب قائمة "المستقبل الطلابي"، كانوا يماطلون في التدقيق بكشوف الانتخاب، وكانوا لا يراعون مصالح الطلبة ويتعمدون تأخير العملية من أجل إفساد العرس الديمقراطي. وفيما يلي البيان الكامل الذي أصدره قائمة الوحدة الطلابية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

اخواني واخواتي الطلبة ان الحركة الطلابية على مفترق طرق ما بين الحق والباطل بين المزايدات الانتخابية والالتزام الأخلاقي تجاه سلامة الطلبة والطالبات الكويتيين في الولايات المتحدة ، ان الانتخابات ممارسة مسؤولة تأطرها المنافسة الشريفة والالتزام الأخلاقي وهذا ما انتهجناه في قائمة الوحدة الطلابية منذ تأسيسها كقائمة تنبذ التفرقة وتدعوا للوحدة كمبدأ والتزام».

وأضاف البيان «بالأمس تجمعنا كطلبة كويتيين يحدونا الأمل بمنافسة شريفة نخوضها مع اخوة لنا، لم يألو جهداً لتفريغ هذا التجمع من محتواه بأساليب لم نعهدها منتهجين المماطلة والتسويف لتأخير العملية الانتخابية تارة و تارة أخرى ممارسين الإرهاب والعنف ضاربين سلامة الطلبة عرض الحائط ومعرضين حياة المشاركين من طلبة وطالبات للخطر باستمتار تغذيه مصالح انتخابية وأهواء شخصية، ونحن في قائمة الوحدة الطلابية مارسنا اقصى درجات ضبط النفس من الأمس الى اليوم واضعين نصب أعيننا سلامة الطلبة والطالبات».

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وأشار البيان إلى أنه «بدأت تفاصيل هذه المسرحية بمماطلة مناديب قائمة المستقبل الطلابي بالتدقيق على كشوف الانتخاب ولم يبدوا اي جدية في ذلك حيث انهم كانوا لا يراعون مصالح الطلبة ويتعمدون تأخير العملية من أجل إفساد العرس الديمقراطي فقابلنا تمزيق كشوف المقترعين الانتخابية من قبل مناديب المستقبل الطلابي بالتسامي وانتظار تدخل الهيئة التنفيذية لتفادي الصدام الذي لا تحمد عقباه، و قابلنا العنف والاعتداءات بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس متحاشين اي صدامات للمحافظة على سلامة الطلبة بعيدا عن الاستقطابات الضيقة التي سعى القائمون على قائمة المستقبل الطلابي على تكريسها لشق الصف الطلابي وتعزيز الانقسام بين أبناء وبنات الكويت لتفريغ مؤسسة كالاتحاد الوطني لطلبة امريكا من روحها وجوهرها القائم على الوحدة ، وساعين لتشويه الممارسة الانتخابية الراقية لتصبح رديفا للفوضى و الفرقة رغم تنبيهنا للهيئة التنفيذية عن نوايا التخريب مسبقاً.

واختتمت القائمة بيانها بأن «مسؤوليتنا اليوم هي مسؤولية تاريخية تجاهكم وتجاه الكويت ومن هذا المنطلق نعلنها اليوم ، لا تنازل عن الدفاع عن حقوكم، لا تنازل عن الدفاع عن مكتسباتكم، لا تنازل عن الذود عن كراماتكم، ولا تنازل عن الدفاع عن سلامتكم، فنطالب اليوم الاتحاد بتحمل المسؤولية الكاملة عن دوره، وحماية هذه المؤسسة من أي تلاعب قد يطالها من قبل الهيئة التنفيذية او كل من تسول له نفسه بان يحجم من دور هذه المؤسسة ولن نسمح ان يتم اختطاف اتحاد طلبة الكويت في أمريكا من قبل قوى الظلام الرجعية».