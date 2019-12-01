اخبار الخليج

سفير الكويت بواشنطن يأسف لأحداث انتخابات اتحاد الطلبة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بواشنطن يأسف لأحداث انتخابات اتحاد الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة ، الشيخ سالم الصباح، عن أسفه إزاء الأحداث السلبية التي شابت العملية الانتخابيةـ خلال المؤتمر الـ 36 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع الولايات المتحدة المنعقد في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

 

ونقلت وكالة أنباء الكويت عن الشيخ سالم، أن الاحداث التي وقعت أفضت الى خلق حالة من التوتر لم تشهدها المؤتمرات السنوية لاتحاد الطلبة الكويتي في الولايات المتحدة على مدى سنوات طوال من الممارسة الديمقراطية بكل شفافية ونظام.

 

Advertisements

وأعرب عن رفضه لهذه الممارسات غير المسؤولة والتي لا تمت بصلة لتاريخ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية، والتي حرمت الطلبة من المشاركة في العملية الديمقراطية لاختيار هيئة ادارية جديدة للاتحاد.

 

 

وأكد الشيخ سالم اهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، معربا عن تمنياته لأبنائه وبناته الطلبة بدوام التوفيق والسداد. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الكويت بواشنطن يأسف لأحداث انتخابات اتحاد الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا