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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بواشنطن يأسف لأحداث انتخابات اتحاد الطلبة والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت وكالة أنباء الكويت عن الشيخ سالم، أن الاحداث التي وقعت أفضت الى خلق حالة من التوتر لم تشهدها المؤتمرات السنوية لاتحاد الطلبة الكويتي في الولايات المتحدة على مدى سنوات طوال من الممارسة الديمقراطية بكل شفافية ونظام.
وأعرب عن رفضه لهذه الممارسات غير المسؤولة والتي لا تمت بصلة لتاريخ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية، والتي حرمت الطلبة من المشاركة في العملية الديمقراطية لاختيار هيئة ادارية جديدة للاتحاد.
وأكد الشيخ سالم اهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، معربا عن تمنياته لأبنائه وبناته الطلبة بدوام التوفيق والسداد.
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