قبيل مظاهرتين.. انتشار أمني على طريق قصر الرئاسي اللبناني

بيروت/ ريا شرتوني/ لبنان

انتشرت عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، الأحد، على طريق القصر الجمهوري في منطقة بعبدا شرق العاصمة بيروت، قبيل انطلاق تظاهرتين، إحداهما مناهضة والأخرى مؤيدة لرئيس الجمهورية، ميشال عون.

وينظم المظاهرة الأولى الحراك المدني الاحتجاجي، بينما ينظم الثانية التيار الوطني الحر، بزعامة جبران باسيل، وزير الخارجية، صهر عون.

وبعد أن أجبروا حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على الاستقالة، يرفع المحتجون مطالب أخرى، بينها رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وذكرت "غرفة التحكم المروري"، عبر "تويتر"، أنّ المرور توقف على طريق الأوتوستراد المؤدي إلى القصر الرئاسي.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بانطلاق مسيرة من أمام المتحف (شرق بيروت)، صوب وسط العاصمة، وتضم عددًا من ممثلي الجمعيات الأهلية والمدنية، يرفعون شعار "الثورة".

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ويحمل المتظاهرون في أيديهم أغصان زيتون، ويلبس بعضهم قمصانًا بيضاء، للدلالة على السلمية والسلام.

ويتجمع المحتجون وسط بيروت تلبية لدعوات أُطلقت عبر مواقع التواصل للتظاهر الأحد، تحت اسم "أحد الوضوح"؛ للتأكيد على المطالب الاحتجاجية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.

وترغب أطراف سياسية، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.

وتجمع محتجون عند مدخل مصرف لبنان (المركزي)، فرع صيدا (جنوب لبنان)، حاملين لافتات تندد بسياسة المصرف المالية.

ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.