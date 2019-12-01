الجيش التركي يرسم "البسمة" على وجوه أهالي تل أبيض السورية

تل أبيض (سوريا) / الخليج 365

واصل الجيش التركي رسم البسمة على وجوه أهالي مدينة تل أبيض شمالي سوريا عبر تلبية احتياجاتهم من المساعدات الغذائية والفحوصات الطبية بعد تطهيرها من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام".

ووزع أفراد الجيش التركي، الأحد، مساعدات غذائية على السكان في ريف المدينة الجنوبي قرب الحدود التركية.

كما قدمت العيادات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة التركية فحوصات طبية لعشرات الأطفال والنساء والأطفال في المنطقة.

وعكست كاميرا الخليج 365 البسمة على وجوه المدنيين في المنطقة بعد استفادتهم من المساعدات الإنسانية التركية.

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وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

ونجحت القوات المشاركة في العملية، في تحرير مدينة تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة، من الإرهابيين، بعد 5 أيام من انطلاقها.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.



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