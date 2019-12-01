- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
يعيش جمهور برشلونة حالة من القلق، بسبب إمكانية غياب بعض نجوم الفريق عن لقاء الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي ستقام عقب 3 مباريات للبرسا، بدءًا من مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الثلاثي المرشح للغياب عن الكلاسيكو حتى الآن، لويس سواريز وأنطوان جريزمان، وكيليمنت لينجليت.
ويملك لينجليت 3 بطاقات صفراء، بينما لدى سواريز وجريزمان بطاقتين فقط.
ومن المقرر أن يواجه البارسا قبل لقاء ريال مدريد كل من أتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال سوسيداد.
وإذا حصل لينجليت على بطاقة أمام أتلتيكو أو مايوركا، مع أخرى أمام سوسيداد، سيتأكد غيابه عن الكلاسيكو.
أما الثنائي سواريز وجريزمان، ففي حالة خروجه بدون بطاقة صفراء في لقاء أتلتيكو اليوم، سيكون تواجده في الكلاسيكو شبه مضمون.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي برشلونة يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.