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ثلاثي برشلونة يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

يعيش جمهور حالة من القلق، بسبب إمكانية غياب بعض نجوم الفريق عن لقاء الكلاسيكو، أمام ، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي ستقام عقب 3 مباريات للبرسا، بدءًا من مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الثلاثي المرشح للغياب عن الكلاسيكو حتى الآن، لويس سواريز وأنطوان جريزمان، وكيليمنت لينجليت.

ويملك لينجليت 3 بطاقات صفراء، بينما لدى سواريز وجريزمان بطاقتين فقط.

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ومن المقرر أن يواجه البارسا قبل لقاء ريال مدريد كل من أتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال سوسيداد.

وإذا حصل لينجليت على بطاقة أمام أتلتيكو أو مايوركا، مع أخرى أمام سوسيداد، سيتأكد غيابه عن الكلاسيكو.

أما الثنائي سواريز وجريزمان، ففي حالة خروجه بدون بطاقة صفراء في لقاء أتلتيكو اليوم، سيكون تواجده في الكلاسيكو شبه مضمون.

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