مونشنجلادباخ يستعيد صدارة البوندسليجا

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صحيفة الخليج الالكترونية
استعاد بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، عقب فوزه الثمين 4 / 2 على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.
وارتفع رصيد مونشنجلادباخ، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المباغته صفر / 2 أمام مضيفه يونيون برلين، إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه لايبزيج.
في المقابل، تجمد رصيد فرايبورج، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 22 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
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