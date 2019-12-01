آرسنال يواصل نزيف النقاط

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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل آرسنال نتائجه السلبية، بالتعادل اليوم الأحد (2-2) أمام مضيفه نورويتش سيتي، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية الفريق اللندني، المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج (ق29، ق57)، بينما أحرز لنورويتش، تيمو بوكي (ق21) وتود كانتويل (ق47).
ولم ينجح آرسنال في تحقيق فوزه الأول، تحت قيادة المدرب الجديد، فريدي ليونبيرج، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد نورويتش إلى 11 نقطة، محتلا المركز الـ19.
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