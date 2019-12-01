إنترميلان يقبل هدية يوفنتوس ويعتلي الصدارة بالفوز على سبال

صحيفة الخليج الالكترونية

قفز إنتر ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد فوزه 2-1 على ضيفه سبال اليوم الأحد بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز.

وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل بتسديدة منخفضة وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات.

وقلص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من اليوم.

ويتقدم إنتر بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير وبدون فوز في آخر سبع مباريات.