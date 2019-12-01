يوفنتوس يتعثر بالتعادل أمام ساسولو

صحيفة الخليج الالكترونية

فرض فريق ساسولو التعادل 2 /2 على مضيفه يوفنتوس اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ليوناردو بونوتشي بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 20 ثم أدرك جيريمي بوجا التعادل لساسولو في الدقيقة 22 وأضاف زميله فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 47 لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي بإمكانه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه سبال في وقت لاحق اليوم، كما رفع ساسولو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب بشكل كامل في أول عشر دقائق لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

وكان بمقدور جونزالو هيجواين أن يتقدم بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 16 عبر تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وكاد بوجا أن يفتتح التسجيل لساسولو في الدقيقة 18 عبر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك. وجاءت الدقيقة 20 لتشهد هدف السبق ليوفنتوس بتوقيع القائد ليوناردو بونوتشي بتسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى ساسولو.

ولكن فرحة يوفنتوس لم تدم أكثر من دقيقتين حيث تمكن جيريمي بوجا من إدراك التعادل لساسولو في الدقيقة 22 بتسديدة عالية (لوب) مرت من فوق جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس.

ولاحت فرصة خطيرة لساسولو في الدقيقة 34 عبر تسديدة صاروخية من مانويل لوكاتيلي لكن الكرة حادت عن مرمى يوفنتوس بقليل.

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وأوشك حامد جونيور تراوري على تسجيل الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 39 عبر ضربة رأس قوية لكن الكرة مرت من فوق الشباك مباشرة.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني لساسولو بعد خطأ فادح من دفاع يوفنتوس والحارس بوفون استغله كابوتو على النحو الأمثل وسدد إلى داخل الشباك.

وأهدر هيجواين فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 50 بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه تباطأ في التسديد ليفسد الهجمة.

وضاعت فرصة أخرى محققة ليوفنتوس في الدقيقة 51 إثر ضربة حرة نفذها كريستيانو رونالدو بشكل رائع ولكن حارس ساسولو وقف له بالمرصاد وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وحصل يوفنتوس على ضربة جزاء نتيجة عرقلة البديل الأرجنتيني باولو ديبالا من قبل فيليبو رومانا ليحرز منها رونالدو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وكان بمقدور ديبالا أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس ساسولو ستيفانو توراتي حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وكاد ميراليم بيانيتش أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 79 من ضربة حرة نفذها بشكل جيد لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وضاعت فرصة هدف مؤكد ليوفنتوس قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر تسديدة قوية من ارون رامسي فشل توراتي في التصدي لها لكنه عاد وصحح خطأه قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.