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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء عدد كبير من المركبات من نوع تويوتا “إنوفا” و”فورتشنر”، وذلك لوجود خطأ في لغة الملصق التحذيري لمروحة تبريد المحرك.
وأوضحت “التجارة” أن عدد المركبات المستدعاة 41.629 مركبة، بواقع (13.224) من طراز إنوفا و(28.405) طراز فورتشنر، وذلك لموديلات 2017 – 2020.
ودعت التجارة أصحاب المركبات المذكورة إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الشركة لتغيير ملصق مروحة تبريد المحرك.
كانت هذه تفاصيل خبر “خطأ لغوي” يدفع “التجارة” لاستدعاء أكثر من 41 ألف سيارة “تويوتا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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