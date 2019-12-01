“الحقيل” : بدء مرحلة جديدة أكثر سهولة في إجراءات تملك المواطنين مسكنهم الأول

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه بدأت اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة، في الإجراءات على المواطنين لتملك مسكنهم الأول.

وأضاف “الحقيل” قائلاً: “تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة، والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة، في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني .”

جاء ذلك في تغريده لوزير الاسكان على حسابه في “تويتر” قال فيها :

بحمد الله تبدأ اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة في الإجراءات على أهالينا المواطنين لتملك مسكنهم الأول، حيث تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على أحبتنا المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني https://qrco.de/bbLCv7

فخور بوصولنا في وزارة #الإسكان لهذه المرحلة المتقدمة من أجل خدمة المواطن، وأشكر زملائي في برنامج #سكني على عملهم الدؤوب وتضافر الجهود من قبلهم لتسهيل كل التحديات للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في سهولة الإجراءات لتملك المسكن الأول.