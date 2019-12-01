كوربين: حزب العمال البريطاني سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يتحدث في يورك يوم الاثنين

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يوم الأحد إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.

وقال كوربين في كلمة يستعرض فيها أهداف السياسة الخارجية للحزب ”حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك. ولم يدعمها بقوة كما فعلت حكومة حزب المحافظين“.

وقال في الكلمة التي ألقاها في مدينة يورك في شمال إنجلترا ”(سياسة) حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار) إضافية لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية“.