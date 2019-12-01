مصر واليونان: السراج تجاوز صلاحياته خلال إبرام مذكرتي التفاهم مع تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج

اعتبرت مصر واليونان أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات خلال إبرام مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية مع تركيا.

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، لقاء مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة، تناولا فيها "مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج".

وتوافق الجنبان، حسبما نقلته وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، "على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات".

كما تم خلال اللقاء "استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا".