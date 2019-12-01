البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبد المهدي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عادل عبد المهدي أعلن استقالته السبت

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.

وكان عبد المهدي قد أعلن السبت تقديم استقالته، مشيرا إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".

وقال خلال جلسة لمجس الوزارء: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية".

وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنيا أن "يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي العراقيون يواصلون احتجاجاتهم حتى "تنحية جميع رموز الفساد" واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية اليوم السبت معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد". وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم أمس الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه. وأفاد مراسل فرانس برس، أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وتجددت التظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة. واندلعت أعمال العنف بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جارة العراق بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون لوكالة فرانس برس، إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا. وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، بحسب المراسل عينه لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء. وشهدت كربلاء، ثاني أهم مدينة مقدسة لدى الشيعة احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمر حتى مطلع صباح السبت. وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ "إسقاط النظام". وقال أحد المحتجين لوكالة فرانس برس "سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء". وأعلن عبد المهدي عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة. وجاء هذا القرار بعد شهرين من اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام وعرابه الإيراني. ويندد العراقيون بفشل السياسيين في إدارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات وفساد وارتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، فيما يرزح خمس السكان تحت خط الفقر. وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تطويرها في وقت يشير البعض إلى أن ضعفي إجمالي الناتج الداخلي انتهى خلال السنوات الـ16 الماضية في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم غد الأحد في وقت لم يشهد العراق منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في العام 2003، رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته. للمزيد على يورونيوز: ماذا يحدث في العراق؟ وما أسباب المظاهرات؟ راشق بوش بالحذاء: إيران تسيطر على العراق والحكومة ستسقط قبل يوم الجمعة كيف استغل عراقيون فرصة فوز فريقهم على إيران للتعبير عن دعم "الثورة"؟ Euronews (Ar)

شاهد: احتفال ما قبل عيد الميلاد في القدس "بقطعة خشب" من مهد المسيح احتفت مجموعة من المصليين خلال قداس بقطعة خشب يقال بأنها من مهد المسيح، حيث وضع النبي عيسى بعد ولادته. وعرضت قطعة الخشب خلال القداس الذي تم في القدس الجمعة، قبل نقلها إلى بيت لحم قبل الموسم الرسمي لعيد الميلاد. يبلغ طول القطعة الخشبية، بضعة سنتيمترات كانت محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما وتم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وصي في كنيسة المهد في بيت لحم، والذي أكد أن وجودها "شرف كبير للمؤمنين والحجاج في المنطقة ". ومن المتوقع أن توضع داخل كنيسة القديسة كاترين، بجوار كنيسة المهد في الوقت المناسب لإضاءة شجرة عيد الميلاد يوم السبت. يجدر الذكر أن بيت لحم الواقعة في الضفة الغربية، مسقط رأس النبي عيسى تحتفل دائمًا بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، خاصة بالنسبة للفلسطينيين المسيحيين الذين يشكلون حوالي 1 ٪ من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. للمزيد على يورونيوز: السجن مدى الحياة على فلسطيني قتل حاخامًا طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية توجيه اتهامات لشرطية إسرائيلية أطلقت رصاصة على فلسطيني من الخلف بغرض التسلية Euronews (Ar)

مذبحة المسجدين: مالكو الأسلحة في نيوزيلندا يحتجون على تشريع جديد يقيد حيازة السلاح الناري العشرات من مالكي الأسلحة في نيوزيلندا نظموا مسيرة احتجاجية بمدينة أوكلاند السبت رفضاً لقرار الحكومة تشديد حيازة السلاح الناري وذلك بعد مجزرة المسجدين في كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي راح ضحيتها 51 مسلماً. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "استهدفوا المجرمين وليس نحن"، "أرفض مشروع القرار وكن آمنا"، "هذا القرار يضر المواطن النيوزيلندي". التشريع الجديد الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ولاقى ترحيباً عالمياً، وهو في أروقة البرلمان يشمل تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بمالكي هذه الأسلحة وغيرها من التغييرات. وتواجه رئيسة الوزراء النيوزيلندية مقاومة داخل البلاد قبل انتخابات العام المقبل من الحزب القومي الفدرالي المعارض، ومن جماعات الضغط لأجل حمل السلاح، والمواطنين العاديين. كان البرلمان وافق في نيسان/أبريل الماضي على قوانين تفرض قيوداً على استخدام معظم الأسلحة شبه الآلية، وأطلقت الحكومة حملة وطنية لشراء آلاف قطع السلاح من المواطنين. Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

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وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، مؤكدا أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى احتجاجات في العراق تجاوز الـ400، وفق إحصاء أوردته "رويترز" نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.

وأظهر الإحصاء أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.