شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الأردن تتابع جريمة مقتل مواطنها فى فرجينيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير ضيف الله الفايز، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، إن مركز العمليات فى الوزارة والسفارة الأردنية بواشنطن، يتابعان مجريات التحقيق فى جريمة قتل مواطن أردنى بولاية فرجينيا الأمريكية مع السلطات المختصة فى الولاية، لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها.

وأشار الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أنه تم التواصل مع أهل المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتجرى الآن الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان إلى المملكة، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى المتوفى.