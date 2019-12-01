شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات: إنجازات متواصلة منذ تأسيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، أن منظومة العدالة ومؤسسات القضاء في الدولة شهدتا نهضة حقيقية منذ تأسيس الاتحاد واستمرت خلال السنوات الـ 48 من عمره، وهو ما انعكس إيجاباً في تطوير كافة دور العدالة في أنحاء الدولة، حيث تم إنشاؤها وفقاً لأرقى المعايير الدولية والنظم الحديثة التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال، بما تحققت معه رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أن الاتحاد ما قام إلا تجسيدا عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاّح ترفرف فوقه راية العدالة والحق.

وتقدم "البادى" بهذه المناسبة بخالص التحية والتبريكات إلى القيادة الرشيدة مثمناً دورها السامي في سبيل عز الوطن ونهضته ورفعة شأنه بين جميع دول العالم.

وأشاد "البادي" برؤية وتوجه القيادة الرشيدة وحرصها على تأهيل أعضاء السلك القضائي ومعاونيهم، إيماناً منها بأن الإنسان هو العنصر الأساسي في معادلة الإنجاز والنجاح، إذ وفرت الدولة لأعضاء السلطة القضائية كل الإمكانات المطلوبة لأداء مهامهم في إعلاء راية العدالة كونها من أهم ركائز الحكم الرشيد.

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وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، إلى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة من خلال إصدار العديد من الأحكام التي وحدت المبادئ القانونية في شتى التخصصات القضائية بما يُيسر من سبل التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، مضيفاً أن المحكمة وفي إطار حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي القانوني لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الباحثين والقانونيين، أتاحت خدمة المرسال الإلكتروني التي عززت من التواصل بين المحكمة والكافة من خلال إتاحة الاطلاع على الأحكام والمبادئ القضائية التي أرستها.

ومن جانب آخر أكدَّ البادي أن المحكمة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير منظومة العمل القضائي والخدمي تيسيراً على المتقاضين والمتعاملين - بما يحقق سعادتهم - من خلال تقديمها لخدمة الربط الإلكتروني لتسجيل وإيداع الطعون أمامها من مقار المحاكم الاستئنافية الاتحادية، عوضاً عن حضور المحامي بنفسه إلى مقر المحكمة في أبوظبي لتقديم الطعن، وقد شهدت تلك الخدمة تطوراً فاعلاً باعتماد توقيع المحامين المقبولين أمامها وتمكينهم من قيد الطعون من مكاتبهم، وهو ما أسهم في توفير الوقت والجهد والكُلفة عليهم.

ونوّه رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية إلى أن استراتيجية العمل تتركز على التطوير المستمر توافقاً مع توجه الحكومة ووزارة العدل، وفي هذا الإطار اطلقت المحكمة بالتعاون مع وزارة العدل خدمة التطبيق الذكي على الهاتف المحمول لعرض اهم الأحكام ومبادئها باللغتين العربية والإنجليزية التي تمكن الكافة من الاطلاع عليها، وهو ما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل والمحاكم الاتحادية والنيابات الاتحادية في مجال عملها، وبما يعزز من التنافسية على المستوى العالمي ويتواكب مع التطور الهائل الذي بلغته الدولة في مختلف القطاعات والذي جعلها بجميع مؤسساتها نموذجاً يحتذى به.