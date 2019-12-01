شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: اليوم الوطنى الـ 48 مناسبة مجيدة ومسيرة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، أن اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات مناسبة مجيدة تجسد مسيرة رائدة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة، التي انطلقت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين نجحوا بتعاضدهم في إرساء بنيان الدولة لتصبح الإمارات اليوم في مصاف أرقى البلدان المتقدمة.

وقال"الجابر": " في ذكرى اليوم الوطني، نستلهم العبر ونستمد القوة والعزيمة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وطنية في ظل القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي صاغت نموذجا فريدا للدولة الحديثة، وجعلت من الإمارات موطنا ينعم فيه الجميع بالرفاهية والسعادة ويعم التسامح والوئام بين كافة أفراده".

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وأضاف : " يبرهن أبناء وبنات الإمارات يوميا أنهم على قدر المسؤولية والثقة في المساهمة بدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، ومن واجبنا المحافظة على المنجزات وتعزيزها من خلال مواصلة العمل والعطاء بما يواكب طموحات وتطلعات القيادة لتبقى دولة الإمارات منارة للسلم والأمن والأمان والوسطية والتسامح".

ورفع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.