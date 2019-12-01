شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على قرية كفرية بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء السورية، سانا، أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات إرهابية على قرية (كفرية) ودمرت لهم سيارتين مفخختين بالتوازى مع اشتباكات عنيفة خاضتها مع مجموعة إرهابية على محور إسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبى الشرقى، وأوقعت فى صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.
يذكر أن، وحدات الجيش السورى، استعادت اليوم السيطرة على ثلاث قرى جديدة فى ريف (إدلب) شمالى سوريا، وذلك بعد معارك عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا.
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