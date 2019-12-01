شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 1611 لغما فى اليمن خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وذكر المركز، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالى ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 107 آلاف و6 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية فى الأراضى والمدارس والبيوت فى اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتى المشروع، استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضى اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة فى هذا المجال.
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