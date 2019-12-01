شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة إسرائيلى إلى محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمتى التسلل وحيازة مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر رسمى أردنى، أن المواطن الإسرائيلى كونستانتين كوتوف، الذى تسلل إلى أراضى المملكة الشهر الماضى، تم تحويله إلى محكمة أمن الدولة، للمحاكمة بتهمتى دخول أراضى المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال المصدر إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضى العسكرى حازم عبدالسلام المجالى، صادق على قرار مدعى عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى، خلافا لأحكام المادة "9/أ" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة 132 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

وقال المصدر: إن محاكمة الظنين عن هاتين التهمتين ستبدأ غدا، كما قرر فسخ قرار المدعى العام القاضى بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضى المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.