بمشاركة الدكتور أحمد شكل..  ننشر تفاصيل مؤتمر جراحة المخ المجسمة والوظيفية المنعقد بمدينة لاهاي بهولندا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365

بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد شكل رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب بجامعتي 6 اكتوبر وطنطا انعقد مؤتمر جراحة المخ المجسمة والوظيفية بمدينة لاهاي بهولندا في الفترة من 14-15 نوفمبر 2019.



والتقي أكثر من خمسين طبيب استشاريين في امراض المخ والاعصاب ومرض الشلل الرعاش والاضطرابات الحركية في مؤتمر جراحة المخ المجسمة والوظيفية بمدينة لاهاي بهولندا بتاريخ 14-15 نوفمبر 2019 للبحث والتشاور فيما وصلت اليه الابحاث العلمية لعلاج مرضي الشلل الرعاش والاضطرابات الحركية وقد تمت مناقشة العديد من تقنيات الجراحة المجسمة والبدائل الحديثة لتكون اكثر امانا لجراحة الدماغ بما فيها العلاج بالاشعاع البروتوني واستخدام غاما نايف لعلاج الاورام المرتبطة بالاضطرابات العصبية الوظيفية ومنها مرض باركنسون والرعاش الاساسي.

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ومثل مصر في المؤتمر الاستاذ الدكتور احمد شكل رئيس قسم المخ والاعصاب بجامعتي 6 اكتوبر وطنطا، والذي يعد واحد من اكبر الجراحين المصريين في مجال علاج مرض الشلل الرعاش وقد سبق وان تم تكريمة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي لجمعيات الشلل الرعاش في يوم الشلل الرعاش العالمي 11 ابريل سنة 2008 لدوره البارز في النهضه الطبية في جراحات المخ الوظيفية لعلاج مرضى الشلل الرعاش والاضطرابات الحركية.

وخلال الفترة الماضية قام بالتنسيق مع كبري الكليات الطبية المتخصصة في هذا المجال بكل من المانيا وفرنسا وهولندا والصين لتدريب الاطباء المصريين والعرب علي احدث تقنيات جراحة المخ الوظيفية والمجسمة بجامعتي 6 اكتوبر وطنطا.

كما انه يتراس الجمعية المصرية لرعاية مرضى الشلل الرعاش والاضطرابات الحركية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية منذ 12 سنة.