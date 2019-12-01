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مقتل 22 شخصاً بحادث حافلة في تونس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات التونسية الأحد أن 22 شخصاً لقوا حتفهم وجرح 21، جميعهم تونسيون، في سقوط حافلة في واد في شمال غرب البلاد.

وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي، وفق وزارة الداخلية.

ومن جانبها، أوضحت وزارة السياحة لفرانس برس أنّ الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك إنّ 43 شخصاً كانوا على متن الحافلة التي سقطت "في مجرى وادٍ بعد تجاوزها لحاجز حديدي".

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وأوضحت أنّ المصابين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

وتعدّ عين دراهم القريبة من الحدود مع الجزائر منطقة استجمام، ويزورها التونسيون بأعداد كبيرة في هذه الفترة من العام لقضاء عطل نهاية الأسبوع. غير أنّ جزءاً من البنى التحتية لايزال يعاني من القصور.

ويعتبر معدّل الوفيات على الطرقات في تونس الأعلى في شمال إفريقيا بعد ليبيا، بمعدل 24.40 قتيل لكل مئة ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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