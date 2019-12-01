مصرع طفل وسيدة في حادث داخل كنيسة مصرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لشرطيين يجلسون بجوار كنيسة في مصر لقي طفل عمره 4 سنوات وسيدة في الخمسينات مصرعهما، في حادث داخل كنيسة أثرية بمحافظة المنيا المصرية، على بعد نحو 250 كيلومتر جنوب القاهرة. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية وطبية، قولها إن الطفل والسيدة توفيا نتيجة انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية في دير أبوفانا في المنيا. شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم إعادة تشغيل الفيديو التالي مشاهد عنيفة في احتجاجات الإيرانيين ضد ارتفاع أسعار الوقود خرج آلاف المتظاهرين في إيران احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباطات بين المتظاهرين وقوات الأمن. بي بي سي

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عنف بين الشرطة ومحتجين بجامعة في هونغ كونغ حاولت مجموعات من المحتجين الخروج من جامعة بوليتكنيك هونغ كونغ ولكن واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد أن طوقت الجامعة. بي بي سي 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة كما أسفر الحادث، حسب المصادر، عن إصابة عدد من الموجودين داخل الكنيسة، فيما بدأت السلطات المختصة التحقيق في الحادث. ويقع الدير بمنطقة صحراوية قرب مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، إحدى محافظات الصعيد في مصر.

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