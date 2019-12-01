دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على تحسينات في كاميرة السيلفي في هاتف Galaxy Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرض موقع DroidShout تفاصيل جديدة حول إصدار سامسونج المرتقب Galaxy Note 10 Lite، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف ترقية جديدة في كاميرة السيلفي.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية قبل نهاية هذا العام، حيث تقدم الشركة إصدار lite من سلسلة هواتف Galaxy S10، وأيضاً سلسلة هواتف Note 10.

تتوالى التسريبات التي تكشف عن مزيد من مواصفات هاتف سامسونج Note 10 Lite، حيث رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench مع معالج Exynos 9810 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

وفي تسريبات جديدة نشرت عبر DroidShout، كشف عن ترقية جديدة في كاميرة السيلفي في هاتف Note 10 Lite، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تضيف هذه الترقية للتمييز بين إصدارات Note 10 الرئيسية وإصدار Lite.

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من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن إعدادات الكاميرة الخلفية تضم كاميرة بزوايا عرض واسعة، إلا أن التسريبات لم تؤكد على كاميرة telephoto في إعدادات الكاميرة، أيضاً من بين المواصفات المؤكدة دعم هاتف Note 10 Lite لقلم S.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستطلق هاتف Note 10 Lite رسمياً في مؤتمر يعقد خلال أسبوعين تقريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار في مؤتمر سامسونج الرسمي.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على تحسينات في كاميرة السيلفي في هاتف Galaxy Note 10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.