شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادة أمنية برصاص مجهولين فى جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مديرية المنصورة فى عدن جنوب اليمن واقعة اغتيال مدير البحث الجنائى بمديرية المنصورة، بعد تلقيه وابلا من الرصاص على يد مجهولين.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بالمديرية".

وتم نقل "الحجيلي" إلى مستشفى صابر، القريب من موقع الحادث فى محاولة لإسعافه إلا أنه لقى مصرعه ، ولفتت وكالة سبوتنيك إلى أن الحجيلي نجا في يناير 2016، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته.