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شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة السعودى يعلن توفير 5 مليار دولار للخزينة العامة والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، أن "خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تسلم من رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير".
وبلغت جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها وما زالت قيد المتابعة مع الجهات، أكثر من 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، بزيادة عن السنة المالية السابقة بنسبة 78 بالمئة.
وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، أوضح العنقري، أنه تم الربط فعلياً مع أكثر من 270 جهازا حكوميا.
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