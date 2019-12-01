شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حكومة عبد المهدى ستبقى 30 يوما لتصريف الأعمال انتظارا للتكليفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية في خبر عاجل لها وفقا لتصريحات سعد الحديثى، المتحدث باسم الحكومة العراقية أن حكومة عبد المهدى ستبقى 30 يوما لتصريف الاعمال لحين تكليف جديدة

يذكر أنه تم الإعلان بالأمس، أن عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، سلم كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان العراقى.

وشهدت العراق تصاعدا للاحتجاجات فى مدينة الناصرية وذى قار جنوب العراق، وسقوط عدد من القتلى والمصابين، فيما وافق مجلس الوزراء العراقى على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.