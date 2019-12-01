حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى ومحمد بن سلمان يشهدون منافسات بطولة فورمولا1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة السعودية ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية ، منافسات " جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1. ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن منافسات " جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2019 " ، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

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